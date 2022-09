Grazie alle vongole, sappiamo che sulla Terra ci fu una mini era glaciale

Vi sembrerà curioso, ma sembra che i futuri traumi del clima del nostro pianeta possano essere prevenuti grazie alle vongole. Simili agli anelli concentrici degli alberi, le scanalature sul guscio di questi molluschi rivelerebbero informazioni fondamentali sull’ambiente e su come è cambiato nel corso degli anni.

Grazie ai segni nella calcite delle rocce lasciati dagli antenati delle vongole, gli studiosi possono far luce sulle condizioni climatiche della Terra di ben cinquecento milioni di anni fa, ben trecento milioni di anni prima della comparsa dei dinosauri. Grazie a tre bivalvi antichissimi, rinvenuti in Islanda, gli scienziati hanno scoperto che circa otto secoli fa il clima era tale da logorare sensibilmente la stabilità dell’ambiente nell’Oceano Atlantico settentrionale, rendendo le temperature standard più fredde.

Gli studiosi non esitano a definire quel XIII secolo come una piccola era glaciale partita dall’Atlantico, placata solo quando il riscaldamento antropico andava sempre più affermandosi. Non è chiaro cosa abbia scaturito questi fenomeni, ma sembra che l’indebolimento delle correnti oceaniche subpolari possano esser coinvolte. Questa informazione è nota grazie all’analisi dei gusci delle vongole.

Tale diminuzione dell’intensità dei vettori marini sembra esser determinata dallo scioglimento dei ghiacciai nell’Oceano Artico, diluendo l’acqua di mare con dell’acqua dolce. Di conseguenza, le correnti non erano più in grado di trasportare il calore verso il polo "rinforzando infine l'espansione del ghiaccio marino attraverso un feedback positivo", scrivono gli autori dello studio.

Quelle utilizzate nel presente studio, le vongole artiche (Arctica islandica), sono alcune delle creature viventi più longeve del pianeta Terra. Nel 2013 è stata trovata una vongola che è sopravvissuta fino al suo 507° anno, rendendolo l'animale più antico mai trovato.

Sapevate che questi molluschi potrebbero rivelarci la prova di un possibile impatto meteorico con il nostro pianeta?