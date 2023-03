Quanto ci vorrà prima di finire i combustibili fossili? La risposta non è semplice

Attualmente i combustibili fossili sono il carburante principale del nostro mondo e sono essenziali per il corretto funzionamento delle cose. Tuttavia, considerando che sono elementi "limitati", quanto ci vorrà prima che il mondo finisca i combustibili fossili come petrolio, carbone e gas?

Non è facile rispondere alla domanda, ma ad oggi ci sono più riserve disponibili di combustibili fossili che mai, nonostante il consumo record. Quindi è facile dire che, molto probabilmente, ci vorrà ancora molto tempo prima che tutti i depositi siano finiti.

Agli attuali tassi di produzione, il petrolio si esaurirà in 53 anni, il gas naturale in 54 anni e il carbone in 110 anni, secondo le stime dello studio World Energy Outlook 2015 dell'Agenzia internazionale per l'energia. Questa previsione si basa sul presupposto che i combustibili fossili costituiscano il 59% della domanda totale di energia primaria nel 2040.

Ovviamente altri studi e ricercatori hanno dato un'altra risposta a questa domanda. L'American Petroleum Institute, pensate, ha stimato nel 1999 che l'offerta mondiale di petrolio si sarebbe esaurita tra il 2062 e il 2094, ipotizzando che le riserve mondiali totali di petrolio fossero comprese tra 1,4 e 2 trilioni di barili.

Nel 2006, invece, la Cambridge Energy Research Associates (CERA) ha previsto che sulla Terra sarebbero rimasti 3,74 trilioni di barili di petrolio, tre volte il numero stimato dai sostenitori del petrolio. Le stime possono variare notevolmente perché a volte vengono trovati nuovi giacimenti e la nuova tecnologia consente l'accesso a giacimenti di petrolio o gas precedentemente non sfruttati, oltre a un'estrazione più efficiente.

Un rapporto del 1977 da parte dell'Energy Information Administration sosteneva che gli Stati Uniti avessero a disposizione solo 32 miliardi di barili di riserve di petrolio, ma dal 2010 il Paese ha estratto 84 miliardi di barili di petrolio (2,6 volte in più rispetto alla stima iniziale) e 2,9 volte la stima iniziale delle riserve di gas.

Ovviamente questa informazione non si sposa con i nostri obiettivi climatici: secondo uno studio del 2021 condotto dai ricercatori dell'University College di Londra, quasi il 60% del petrolio e del gas metano fossile e il 90% del carbone devono rimanere non estratti per mantenere un bilancio di carbonio di 1,5 °C. La produzione di petrolio e gas deve diminuire a livello globale del 3% ogni anno fino al 2050 per raggiungere questo obiettivo.