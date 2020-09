Quanto tempo ci vorrà prima di vedere realmente una missione verso Venere?

Dopo aver identificato la fosfina su Venere, una sostanza chimica che alcuni scienziati hanno proposto potrebbe essere un segno di vita, l'interesse di esplorare il pianeta infernale sembra essere aumentato esponenzialmente. Non resta altro da fare che "immergersi" all'interno del mondo per osservare in prima persona la verità.

Il problema è che nessun veicolo spaziale è mai sopravvissuto per due ore intere sulla superficie di Venere. In questo momento, infatti, il corpo celeste ha solo un veicolo spaziale orbitante, l'orbiter Akatsuki del Giappone. Akatsuki è stata lanciata nel 2010 e, sebbene abbia effettuato il suo primo tentativo di orbitare attorno a Venere nello stesso anno, è riuscita a un secondo tentativo nel 2015.

La NASA non ha una missione dedicata a Venere dall'arrivo della sonda Magellan dal 1990 al 1994. La nuova ricerca potrebbe spingere l'agenzia spaziale americana a porre fine a questa tendenza?. "È ora di dare la priorità a Venere", scrive l'amministratore della NASA Jim Bridenstine in un tweet sul rilevamento della fosfina, che ha definito "lo sviluppo più significativo finora nella costruzione del caso per la vita al di fuori della Terra".

Attualmente la NASA sta valutando due proposte mirate a Venere grazie al programma Discovery. Non solo gli Stati Uniti: l'agenzia spaziale indiana sta prendendo in considerazione una missione chiamata Shukrayaan-1, che vede un orbiter lanciato nel 2023 e studierà la superficie di Venere; la Russia sta prendendo in considerazione una versione più robusta dei suoi lander dell'era sovietica; mentre l'ESA sta valutando una proposta per una missione chiamata EnVision, un orbiter geologico che verrebbe lanciato nel 2032 e potrebbe fornire agli scienziati spiegazioni alternative per il rilevamento della fosfina.

Gli scienziati dicono che l'ingegneria è pronta per tali missioni. Insomma, ci sono già tantissimi progetti di missioni future verso Venere, staremo a vedere quali verranno realmente scelte dalle varia agenzie spaziali (private e non) in futuro.