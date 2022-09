Vorreste essere un 'pinguino'? Ecco lo sconto Amazon del 33% sul mini condizionatore

Chi non vorrebbe essere un adorabile "pinguino"? Va bene: quel tipo di temperature è esagerato, ma quantomeno un mini condizionatore può rinfrescare le giornate estive. Potreste dunque voler dare un'occhiata a quanto messo in sconto in questo inizio settembre 2022, dato che non ci sono solamente offerte Amazon su robot aspirapolvere.

A tal proposito, il mini condizionatore portatile CXhome è ora al centro di uno sconto del 33%. Infatti, in precedenza il costo era di 48,99 euro, mentre adesso il prodotto viene venduto a 32,99 euro su Amazon tramite rivenditori. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che si possono risparmiare 16 euro.

Tralasciando il simpatico accostamento ai pinguini (anche la community di videogiocatori sembra apprezzare particolarmente questo animale, come si può notare dall'aggiunta di Pingu come boss su Elden Ring), il prodotto dispone di 3 velocità regolabili, di un serbatoio removibile da 400ml (che si può riempire con acqua e ghiaccio) e di una porta di ricarica USB Type-C (la batteria è da 2.000 mAh).

Non mancano anche dei LED per creare la giusta "atmosfera da Polo Sud". Insomma, potrebbe trattarsi di un'offerta in grado di fare gola a un buon numero di persone, viste le temperature fatte registrare nell'estate 2022. Per il resto, se amate i succitati animali, potreste voler scoprire se i pinguini sono davvero monogami.