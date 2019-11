I vortici lunari che potrebbero schermare una base lunare dalle radiazioni

La Luna è il nostro satelitte preferito. Certo, è anche l'unico che abbiamo, ma tuttavia possiede un fascino innegabile. Nonostante siano anni che la osserviamo (più o meno scientificamente), lei continua ad avere i suoi misteri.

Pare infatti che sulla superficie della Luna ci siano bizzarre formazioni chiamate vortici lunari: spirali di rocce e polvere dai colori vivaci, di decine di chilometri di diametro. Tali formazioni sono nondimeno un bel mistero, specialmente riguardo ai tempi e ai dettagli della loro generazione. Secondo Space.com, potrebbero essere stati generati da campi magnetici interni o da impatti di meteoriti ma, oltre ai misteri che si porta dietro, la questione è interessante anche per un altro motivo: i campi magnetici dei vortici sembrano deviare i venti solari e i raggi cosmici (che potrebbero rappresentare un pericolo per colpa delle radiazioni), e alcuni esperti credono che potrebbero essere utilizzati come scudo naturale per eventuali persone che si trovino in un eventuale avamposto lunare (sì NASA, stiamo tutti guardando te).



Nonostante il tema della generazione di tali vortici sia spinoso, il consenso diviene travolgente se si afferma che ci vorrà una missione sulla superficie della Luna per capire cosa sta effettivamente succedendo. David Blewett, geologo planetario della Johns Hopkins University, a Space.com ha detto: "Mi piacerebbe vedere un rover in esplorazione e scoprire quanto vento solare raggiunge la superficie lunare e indagare gli effetti che causano, nel tempo, l'oscuramento del suolo e dei vortici. Qual è l'origine di queste anomalie magnetiche? La luna non ha un campo magnetico globale. Eppure ha queste sezioni di roccia crostale magnetizzata".



Insomma, fino a quando un rover (come su Marte, nella Mars2020) non arriverà materialmente sulla Luna per prendere delle misure, non sarà chiaro se i vortici lunari deviano effettivamente abbastanza vento solare e radiazioni cosmiche da poter essere utili per eventuali basi lunari. Ma che l'effetto sia quantomeno chiaro, indipendentemente da quanto utilizzabile, secondo Blewett è un fatto certo. Chissà se frutterà qualche tecnologica applicazione futuristica!