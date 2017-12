Vota il nome dell'oggetto transnettuniano che visiterà la sonda New Horinzons della NASA

Fino al 6 dicembre la NASA permetterà a tutte le persone che lo volessero di votare il nickname del nuovoattualmente denominato "(486958) 2014 MU69". Il corpo si trova nella fascia di Kuiper , una regione che si trova oltre Nettuno piena di piccoli corpi e sede del pianeta nano Plutone.

Questo oggetto transnettuniano ha un diametro che non supera i 30 km secondo i dati ricavati dal telescopio spaziale Hubble e verrà approcciato dalla sonda New Horizons nel mese di gennaio 2019. MU69 si trova nella parte più esterna del nostro sistema solare ed attualmente è quello che si pensa sia il mondo più distante mai esplorato dal genere umano.

La NASA vuole suscitare l'interesse del pubblico per l'esplorazione di questo oggetto remoto, con l'intento di trovare un nome davvero memorabile. I risultati del voto saranno resi pubblici già nel mese di gennaio 2018, quando verrà annunciato il nickname del mondo da esplorare. Quando invece New Horizons avrà terminato il suo volo nelle prossimità di MU69, la NASA lavorerà con la International Astronomical Union (IAU) per assegnare un nome formale all'oggetto studiato.

Avete tempo fino al 6 dicembre per votare nomi già proposti o suggerirne di nuovi.