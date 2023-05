I voti che contano sono davvero quelli della magistrale? Ecco la verità

I voti universitari sono da sempre una delle questioni più scottanti del cursus studiorum e spesso generano discussioni tra i ragazzi, e non solo. C’è chi si pone domande sull’importanza del voto della triennale rispetto a quello della magistrale e chi, piuttosto, si preoccupa del peso che il voto avrà in un futuro lavorativo.

È possibile dare diverse risposte, a seconda dei fattori presi in analisi. In principio, bisogna far riferimento al settore professionale scelto. In ambito medico o legale, il voto di laurea potrebbe rappresentare un criterio fondamentale ai fini della selezione. Al contrario, in tanti altri settori concernenti la creatività o l’imprenditoria, una delle caratteristiche fondamentali è la capacità di innovare e trovare soluzioni nuove.

Per giunta, è utile ribadire che il voto non è l’unico elemento considerato dai datori di lavoro. Le esperienze di stage, il lavoro di ricerca, l’impegno sociale e la partecipazione a progetti extracurriculari possono rappresentare canoni altrettanto importanti.

Ovviamente il voto non deve essere il solo obiettivo degli studi universitari. Il percorso accademico dovrebbe esser recepito come un’opportunità per acquisire conoscenze, competenze e abilità, ma anche per sviluppare una propria personalità e una propria visione del mondo.

In conclusione, certamente i voti universitari possono essere importanti in alcune situazioni, ma non rappresentano l'unica chiave di accesso al mondo dell’impiego. Ciò che conta davvero è la capacità di mettere in pratica ciò che si è appreso durante il percorso di studi, e di dimostrare agli altri di avere le competenze e l'esperienza necessarie per fare la differenza. La curiosità e la volontà di conoscere sono i motori della ragione.

Ogni giorno abbiamo la possibilità di palesare quanto valiamo… Il nostro avvenire non è legato ad un numero!