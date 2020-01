Votiamo insieme il nome del rover della NASA che andrà su Marte quest'anno!

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, finalmente la NASA ha aperto le votazioni per scegliere il nome del rover che andrà su Marte nel contesto della missione pianificata per quest'anno. Al momento in cui scriviamo hanno votato meno di 100 persone dall'Italia, pensiamoci noi!

Ebbene, i nove nomi finalisti sono i seguenti: Clarity, Fortitude, Endurance, Tenacity, Perseverance, Ingenuity, Promise, Courage e Vision. È possibile votare direttamente tramite il sito ufficiale della NASA: basta semplicemente premere sul pulsante rosso VOTE presente sotto alla scelta che più vi aggrada. Vi ricordiamo che i nomi citati sono stati selezionati da ben 4700 giudici della NASA, che hanno preso in carico le oltre 28.000 proposte provenienti dagli studenti statunitensi.

Le votazioni si concluderanno il 28 gennaio 2020, come si evince dal countdown presente sul sito della NASA. Vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla mappa delle votazioni, in cui c'è una sorta di "classifica" che attesta da quale Paese sono arrivati più voti. Il nome finale verrà annunciato a marzo 2020.

Qualche settimana fa, Lori Glaze, direttrice della Planetary Science Division della NASA, aveva dichiarato in merito alla missione Mars 2020: "Questo rover è la prima tappa di una missione di andata e ritorno su Marte che farà avanzare la comprensione in settori scientifici chiave come l'astrobiologia. [...] Il nome scelto contribuirà a definire la personalità unica di questo rover tra la nostra flotta di veicoli spaziali marziani."

Vi ricordiamo che il lancio è previsto per l'estate di quest'anno. Voi quale nome avete votato? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti presente qui sotto!