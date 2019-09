Voto su Rousseau, problemi con la piattaforma: gli attivisti non riescono ad accedere

E' una giornata fondamentale per la nascita del nuovo governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questa mattina alle 9 infatti sulla piattaforma Rousseau è cominciata la consultazione con gli attivisti del partito di Luigi Di Maio, che potranno votare fino alle 18 di stasera. Le operazioni di voto però stanno andando a rilento.

Come segnalato da vari iscritti ai 5 Stelle sui social, e confermato anche da Repubblica, ad un'ora dall'apertura della consultazione sono segnalati gravi problemi ad accedere al sito.

Nello specifico, sarebbe molto difficile collegarsi anche alla homepage per effettuare il login. I problemi sembrano essere di natura tecnica e legati all'elevata mole di traffico, che provoca il sovraccarico del server visto l'alto numero di richieste che sta ricevendo. Da parte dei vertici del Partito ancora non sono arrivati commenti a riguardo, ma diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle raccontano di aver riportato gli stessi disservizi. Il termine delle votazioni è previsto tra meno di otto ore, e non è esclusa una proroga per consentire a tutti di esprimere la propria preferenza.

Un'altra bega per Rousseau, che negli ultimi mesi è stata al centro di non poche polemiche. Lo scorso Aprile è stata multata per alcune vulnerabilità gravi, di cui ha parlato anche un consulente NATO in un'intervista pubblicata su Medium in cui ha espresso le proprie perplessità.