Voucher banda ultralarga, Anci contro il Governo: 'discriminati troppi utenti'

Nel giorno in cui è stato aggiornato il manuale operativo del bonus PC ed internet, arriva il pesante attacco ai danni del Governo da parte delle associazioni Anci ed Uncem, che accusano il Ministero di aver usato due pesi e due misure per l’erogazione dell’incentivo.

Secondo le associazioni, infatti, “troppi comuni sono stati esclusi” mentre “sono stati dati benefici solo agli utenti localizzati nelle aree dove arriva la banda ultralarga”.

Nello specifico, Michele Pianetta e Marco Bussone osservano che “mentre si accumulano comunicazioni non sempre chiare, Uncem e Anci lavorano con i Ministeri per la Digitalizzazione e per lo Sviluppo economico, oltre a Infratel, per evitare che il voucher esalti le sperequazioni oggi esistenti a causa anche della lentezza del Piano Banda ultralarga, in ritardo di due anni nell’attuazione”. Il sentore è che la misura rischia di aumentare il digital divide, esattamente l’opposto rispetto all’obiettivo per cui è stato messo in campo.

La nota si sofferma anche sulla copertura della banda ultralarga, che “manca in troppe aree del paese”. Secondo Pianetta e Bussone, “il piano Sul è troppo in ritardo ed occorre capire come si innesta la possibilità di una rete unica”, ma “i voucher agiranno con due pesi e due misure”.

Anci ed Uncem osservano che “chi ha rete a buone velocità vi accede, chi non ce l’ha resta al palo”.