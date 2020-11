Voucher PC ed internet da 500 Euro, si parte il 9 Novembre: come e dove richiederlo

Ci siamo: lunedì 9 Novembre si parte con il bonus PC ed internet da 500 Euro, che è stato al centro di discussioni ed anche polemiche da parte dell’ANCI. Facciamo quindi il punto su come richiederlo e come sfruttarlo.

Chi potrà ottenere il bonus da 500 Euro per internet ed i PC

Come abbiamo detto più volte, il bonus PC da 500 Euro è rivolto alle famiglie a basso redito, con ISEE non superiore a 20.000 Euro.

I 500 Euro consentiranno di ottenere uno sconto sull’abbonamento ai servizi di connettività a banda larga ed un PC o tablet che rispetta tutti i requisiti previsti da Infratel. Vale la pena sottolineare che il bonus si applicherà solo alle nuove attivazioni ed i nuovi contratti, della durata di un anno, al termine del quale si acquisirà la proprietà del dispositivo.

Per coloro che hanno un ISEE tra 20 e 50mila Euro è previsto anche un bonus da 200 Euro da utilizzare solo per la connessione ad internet, ma l’arrivo è previsto per fine 2020.

Come richiedere il bonus da 500 Euro per PC ed internet

Il bonus da 500 Euro si dovrà richiedere seguendo le procedure previste dagli operatori, presentando un documento d’identità ed l codice fiscale, a cui si aggiungerà un’autocertificazione in cui si certificherà di avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 Euro.

Dove si potrà richiedere il bonus PC ed internet da 500 Euro

Il bonus dovrà essere richiesto agli operatori telefonici, che probabilmente dalle prossime ore renderanno ufficiali le promozioni che intendono proporre ai clienti al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Vale la pena notare che le due cose devono essere legate: non è possibile sfruttare il bonus solo per internet, bisogna anche scegliere il tablet o PC.

Alcune regioni hanno richiesto che la misura sia resa disponibile solo ad alcuni comuni. E’ il caso di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana. Nel resto del paese invece non sono previste restrizioni.