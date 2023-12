Voyager 1, a 24 miliardi di chilometri da noi, ci sta mandando strani segnali

Voyager 1, la sonda spaziale più lontana dalla Terra, sta trasmettendo alla NASA un inspiegabile flusso di 1 e 0. Gli ingegneri stanno cercando di risolvere il problema da una distanza di 24 miliardi di chilometri, ma come potrete immaginare non si tratta di un compito semplice.

La sonda può ricevere comandi dalla Terra, ma ogni comunicazione impiega oltre 22 ore per raggiungere lo spazio interstellare. Non è la prima volta che Voyager 1 invia dati casuali; nel 2022, un guasto a un computer di bordo aveva già corrotto i messaggi in uscita.

Il problema attuale sembra originare da un'interruzione nella comunicazione tra il sistema di dati di volo della sonda e l'unità di modulazione della telemetria. Questo guasto impedisce il ritorno di dati scientifici e di ingegneria utili.

Gli scienziati della NASA stanno esaminando documenti vecchi di decenni per comprendere meglio il funzionamento dei computer di bordo, tecnologia ormai obsoleta rispetto agli standard attuali. Lanciata nel 1977, la missione Voyager era inizialmente focalizzata sull'esplorazione di Giove e Saturno, ma ora la sonda si sta allontanando sempre più nello spazio interstellare.

Se i dati in uscita di Voyager 1 potranno essere riparati, la missione potrebbe continuare fino al suo 50° anniversario. Tuttavia, il tempo è limitato, poiché le sonde alla fine cesseranno di funzionare quando i loro generatori si esauriranno.