Voyager 1 comincia a farsi vecchio: non riesce a comunicare più come dovrebbe

Voyager 1 è la navicella spaziale cha ha viaggiato più lontano di qualsiasi altra invenzione dell’uomo, attraversando l’eliopausa e dirigendosi verso lo spazio interstellare. Tuttavia, è solo il secondo dispositivo spaziale più longevo della storia umana, in quanto Voyager 2 è stata lanciata poche settimane prima, nel 1977.

Questo significa che Voyager 1 ha dato un grandissimo contributo alla scoperta scientifica, continuando ad inviare tantissimi dati utili alla Terra concernenti lo spazio tra le stelle, al di fuori del nostro Sistema. L’aspetto più straordinario? La navicella ha lavorato per tutto questo tempo con soli 69,63 kilobyte di memoria… Ovvero, potrebbe ospitare solamente una misera fotografia fatta con qualche telefono di 5 generazioni fa! Inoltre, il suo codice è scritto sull’obsoleto, ormai, linguaggio informatico Fortran 5.

Purtroppo, l’epopea di Voyager 1 è stata costellata da molti problemi e ora è alle prese con un errore di comunicazione. Come spiega la NASA: “La navicella spaziale sta ricevendo ed eseguendo comandi inviati dalla Terra; tuttavia, il [sistema dati di volo] non comunica correttamente con uno dei sottosistemi della sonda, chiamato unità di telecomunicazioni (TMU)”.

In parole povere, nessun dato scientifico o ingegneristico viene inviato più sulla Terra. La TMU, infatti, non restituisce più i complessi dati tramite codice binario, in quanto si verifica uno schema ripetuto di 1 e 0, come se fosse danneggiato.

Gli esperti stanno lavorando scrupolosamente per riparare questo errore di sistema. Ovviamente, per quanto straordinarie, queste tecnologie necessitano di essere trattate con logiche di programmazione molto vecchie, in quanto create da menti che non avevano idea dei problemi che sarebbero sorti 50 anni dopo.