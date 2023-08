La Voyager 2 è tornata! La NASA è riuscita a recuperare il contatto

Sono stati giorni di apprensione per tecnici della NASA (ed appassionati), dopo aver perso i contatti con la storica sonda Voyager 2 che, a quasi 20 miliardi di km da noi, si credeva destinata a fluttuare da sola in un oscuro spazio silenzioso. Eppure, gli esperti della NASA sono riusciti a ripescarla dal profondo "mare cosmico". Bentornata!

Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato di come la Voyager 2 avesse perso i contatti con la terra per un errore tecnico, abbandonandola di fatto in un viaggio solitario attraverso lo spazio interstellare, eppure, la NASA è riuscita prontamente a ristabilire il pieno contatto la sonda.

L'Agenzia Spaziale statunitense ha infatti riferito che, utilizzando il suo trasmettitore di massima potenza, i tecnici sono stati in grado di inviare un "urlo interstellare" che ha corretto l'orientamento dell'antenna della storica sonda.

Purtroppo gli inconvenienti sono sempre in agguato, soprattutto con tecnologie così sensibili. Infatti, una serie di comandi pianificati inviati all'astronave il 21 luglio aveva (erroneamente) fatto puntare l'antenna a due gradi dalla Terra, compromettendo la sua capacità di inviare e ricevere segnali e mettendo realmente in pericolo la sua missione.

Pensate che la situazione sarebbe dovuta essere in stallo fino al 15 ottobre, quando la Voyager 2 avrebbe dovuto effettuare una manovra di riallineamento automatizzata, ma gli esperti ingegneri si sono avvalsi dell'aiuto di più osservatori terrestri, gli stessi che formano il Deep Space Network (DSN), per rilevare un'onda portante (come il "battito cardiaco" dalla Voyager 2).

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che ha costruito e gestisce la sonda, è poi riuscito ad inviare le fondamentali istruzioni capaci di riallineare la sonda. Uno sforzo sia tecnico che tempistico, un "urlo interstellare" (come definito dallo stesso JPL) che ha richiesto 18,5 ore di viaggio alla velocità della luce per raggiungere la Voyager 2, e 37 ore per sapere se il comando avesse funzionato.

Alle 00:29 del 4 agosto (ora locale) la sonda ha iniziato a restituire dati scientifici e di telemetria, indicando il normale funzionamento e la conferma della traiettoria prevista, facendo tirare finalmente un sospiro di sollievo alla NASA ed agli appassionati di tutto il mondo.

D'altronde l'importanza anche simbolica della Voyager 2 è innegabile. Lanciata nel lontano 1977 per esplorare i pianeti esterni e fungere da faro dell'umanità per l'universo più vasto, si trova attualmente a più di 19,9 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, ben oltre il sistema solare. Un incredibile risultato per la nostra specie.

Rimanendo in tema, se volete approfondire l'argomento, ecco un interessante speciale dedicato al programma Voyager ed al suo viaggio verso l'infinito.