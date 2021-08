La VPN di Google One arriva anche in Italia: prezzi e compatibilità

Google ha annunciato l'estensione della disponibilità del proprio servizio di VPN basato sulla piattaforma Google One. Agli USA infatti si aggiungono Canada, Messico, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, e proprio l'arrivo del nostro paese apre la possibilità di discutere delle funzioni e compatibilità.

Il piano mensile di Google One con VPN inclusa ha un prezzo di 9,99 Euro al mese, ma in alternativa è possibile scegliere quello annuale a 99,99 Euro all'anno. Google nella documentazione ufficiale della VPN di Google One evidenzia tutte le potenzialità del servizio che permette di sfruttare non solo lo spazio di memorizzazione a disposizione, ma anche di navigare sul web con maggiore riservatezza e privacy, sulla scia di quanto avviene con le altre VPN presenti sul mercato.

La VPN di Google One però è disponibile solo nei piani con almeno 2 terabyte di spazio, quindi quelli base ne restano esclusi. Una volta attivata, gli utenti avranno modo di nascondere la propria attività online e di godere di una connessione sicura e privata con indirizzi IP nascosti.

"Google non utilizza la vpn per tracciare, registrare o vendere dati e si serve di librerie client open source e di sistemi end-to-end che sono stati oggetto di revisione indipendente" ha affermato il colosso dei motori di ricerca, il quale ha spiegato che la feature al momento è disponibile solo nella versione di Google One per Android: gli utenti iOS, macOS e Windows dovranno attendere.