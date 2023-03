Le VPN sono supportate da Netflix? Non per un abbonamento

Netflix ha ormai bisogno di ben poche presentazioni. Eppure, ci sono ancora questioni relative alla popolare piattaforma che non risultano note a tutti gli utenti. Andando oltre a quel che riguarda il periodo di disponibilità dei download di Netflix, vale la pena soffermarsi anche su un'altra questione. In questo caso, si fa riferimento alle VPN.

Infatti, queste reti private virtuali che vengono utilizzate da alcuni utenti per via delle funzionalità di protezione della privacy e così via non sono in realtà supportate per tutti i contenuti presenti su Netflix. In che senso? È la stessa azienda dietro al popolare servizio di streaming a spiegarlo, offrendo dettagli in merito mediante quanto si può leggere direttamente sul portale ufficiale di Netflix.

In quest'ultimo, infatti, viene esplicitato che "le VPN non sono supportate con gli eventi in diretta su Netflix né con gli account abbonati al piano Netflix con pubblicità". In parole povere, gli utenti che hanno deciso di puntare sul recentemente lanciato abbonamento Base con pubblicità di Netflix, che ricordiamo in Italia ha un costo di 5,49 euro al mese, potrebbero riscontrare qualche "grattacapo" nel prendere visione dei contenuti mentre fanno uso di un servizio VPN.

Al netto poi della già citata questione degli eventi in diretta, l'azienda fa sapere che quando si usa una VPN "il catalogo disponibile sarà limitato alle serie TV e ai film per cui Netflix possiede i diritti in tutto il mondo". In parole povere, contenuti come Stranger Things possono comunque essere visti, ma si potrebbe invece riscontrare l'impossibilità di prendere visione di altri film, serie TV e così via. Insomma, Netflix ha esplicitato delle informazioni importanti relativamente all'uso di servizi VPN.