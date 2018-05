VPNFilter, TP-Link risponde alle indiscrezioni: "Nessun rischio per i nostri prodotti"

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato di VPN Filter, il malware lanciato da uno stato (si parla della Russia) e che avrebbe infettato 500.000 router in ventiquattro paesi. Tra i router figuravano anche alcuni modelli prodotti da TP-Link, e proprio oggi la compagnia ha diffuso un comunicato.

Nella dichiarazione si legge che “TP-Link, da sempre attiva nel garantire il più alto livello di sicurezza, per quanto concerne la vulnerabilità VPNFilter recentemente portata alla luce da diversi operatori di settore, comunica di non aver rilevato alcun rischio inerente i propri prodotti. Per assicurare il massimo livello di protezione, come da best-practice, l’azienda suggerisce di verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti software e firmware attraverso questo indirizzo."

La compagnia consiglia inoltre di modificare le credenziali predefinite per l’accesso alle interfacce di configurazione dei prodotti come descritto qui.

TP-Link, inoltre, conferma di essere "costantemente al lavoro nel monitorare qualsiasi vulnerabilità, pertanto, aggiornamenti informativi e firmware/software saranno rilasciati in caso di necessità. Per qualsiasi ulteriore informazione, il Supporto Tecnico TP-Link rimane naturalmente a disposizione al link https://www.tp-link.com/it/support-contact.html".

Almeno per il momento, quindi, nessun motivo di allarme per i router targati TP-Link, che sembrano essere al riparo da qualsiasi problema. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori novità a riguardo.