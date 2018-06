VR180 Creator, la piattaforma di Google pensata per snellire l'editing dei video in VR

Se registrare e editare dei clip è un'attività che ormai tutti possono fare, dato che basta uno smartphone dotato di una buona fotocamera ed un'app per l'editing, lo stesso non si può dire per i video in VR: quest'ultimi richiedono delle apparecchiature speciali, tanto per la registrazione quanto per l'editing, ma ci pensa Google con VR180 Creator.

Google vuole permettere a queste nuove frontiere della tecnologia di espandersi e di conquistare ancora più utenti, ed uno degli strumenti fondamentali per raggiungere questo traguardo sarà sicuramente VR180 Creator, il nuovo tool per Mac e Linux ideato dal motore di ricerca, che renderà più semplici e fluide le attività di editing dei video in VR.

VR180 Creator è pensato per funzionare con i file registrati dalle videocamere che supportano il formato proprietario di Google, VR180: aiuterà gli utenti a scattare foto ed a effettuare riprese in VR, in modo tale che siano perfettamente visibili anche in 2D. In questo modo potrete dare un'occhiata al vostro lavoro non solo tramite un apposito visore, ma anche dal vostro PC o sullo schermo del vostro smartphone senza che appaia distorto.

Il programma permette inoltre di convertire i vostri file in formato standard, in modo da poterli modificare tramite Adobe Premiere e Final Cut Pro, per poi aggiungere di nuovo i medatata riguardanti VR180 una volta che avrete finito di editarli. In questo modo otterrete delle foto e dei video pronti per essere caricati su YouTube o Google Foto, da visualizzare sia in 2D che in VR.