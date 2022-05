VRAM da 24 GB per la AMD Radeon RX 7900 XT: scartata l'ipotesi dei 32 GB di memoria

Dopo aver scoperto il nome in codice della scheda AMD Radeon RX 7900 XT, emergono oggi dettagli ben più sostanziosi relativi alla GPU flagship di AMD per il 2022. Nello specifico, nelle scorse ore è trapelato in rete un rumor sulle specifiche tecniche della Radeon RX 7900 XT.

L'indiscrezione è stata rilanciata dall'affidabile leaker Greymon55 su Twitter: Greymon, in particolare, spiega che la GPU Navi 31 avrà un bus da 384 bit, che andrà a sostituire quello da 256 bit finora speculato dagli altri insider dell'azienda di Sunnyvale. La scelta di un bus capace di garantire un bandwidth maggiore alla scheda, nello specifico, dovrebbe dipendere dal fatto che essa sarà dotata di una VRAM decisamente più capiente delle schede video AMD di attuale generazione.

Considerando l'introduzione del nuovo bus di memoria, infatti, è possibile che la VRAM totale arrivi fino a 24 GB nel caso della Radeon RX 7900 XT, la scheda top di gamma di AMD per il 2022. Tale taglio di memoria è pari alla quantità di VRAM già montata nella RTX 3090 di NVIDIA e, salvo ulteriori sorprese, a quella che dovrebbe trovarsi nella NVIDIA RTX 4090 in uscita a fine 2022.

Per qualcuno, comunque, la notizia potrebbe causare un ridimensionamento dell'attesa della scheda video flagship di AMD. Fino a qualche tempo fa, infatti, circolavano in rete rumor sulla possibilità che la RX 7900 XT avesse ben 32 GB di VRAM: si trattava però di speculazioni irrealistiche, anche per via del prezzo elevatissimo che avrebbe avuto una GPU dotata di una memoria simile. Attestandosi sui 24 GB, invece, pare che AMD voglia comunque proporre un prodotto di fascia alta, cercando al contempo di ridurre i costi della componente.

Sempre Greymon55, poi, riporta che la GPU Navi 32 avrà un bus da 256 bit: la GPU, che dovrebbe trovarsi sotto la scocca della RX 7800 XT, dovrebbe avere anche una VRAM da 16 GB, identica alla memoria attualmente presente nella RX 6800 XT.