Vualà Mobile, Yolo Mobile e Very Mobile: in arrivo tre operatori virtuali da Wind Tre?

Wind Tre ha registrato tre nomi che potrebbero riferirsi a dei nuovi operatori virtuali. Stiamo parlando di Vualà Mobile, Yolo Mobile e Very Mobile. Al momento ovviamente non è ancora chiaro in cosa consistano questi progetti e potrebbe trattarsi semplicemente della volontà di Wind Tre di "blindare" alcuni nomi che ritiene interessanti.

Come riportato da UPGO, un'altra interessante ipotesi è quella secondo la quale Wind Tre potrebbe decidere di cambiare nome dopo la fusione. L'indiscrezione arriva dal fatto che l'azienda VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l, controllante di Wind Tre, ha presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico le tre succitate denominazioni. Inoltre, secondo molti la questione della fusione sta causato un po' di "confusione" tra gli utenti e quindi una "rinfrescata" alla propria immagine potrebbe dare un nuovo volto all'azienda.

Insomma, per il momento non c'è nulla di certo, se non la volontà dell'azienda di "blindare" i nomi Vualà Mobile, Yolo Mobile e Very Mobile, ma sembra chiaro che in casa Wind Tre ci sia qualcosa che bolle in pentola. Sicuramente negli ultimi anni il mercato degli operatori italiani è cambiato molto e quindi non ci sorprenderebbe vedere una società di questo calibro effettuare un "ammodernamento". Staremo a vedere, nel frattempo vi ricordiamo che è in arrivo una nuova rimodulazione per i clienti Wind.