Questo è il luogo più vicino a noi dove c'è più possibilità di trovare vita

Un recente articolo pubblicato sulle pagine di Science, che è stato realizzato tramite il contributo di diverse università statunitensi e della NASA, ha appena dimostrato che uno dei satelliti più famosi di Giove - Io - possiede un'attività vulcanica che risale alla nascita del sistema solare.

Io appartiene al gruppo dei satelliti galileiani (o medicei), ovvero al gruppo di lune di Giove che furono osservati e descritti per la prima volta da Galileo Galilei a partire dal 7 gennaio del 1610. Trattasi dei satelliti più osservati del sistema solare, escludendo la Luna, e hanno contribuito ripetutamente nello sviluppo delle conoscenze cosmologiche.

Ricerche precedenti avevano chiarito come questo satellite fosse il più attivo corpo celeste attorno al Sole, più della stessa Terra, che è soggetta a un vulcanismo meno violento e controllato (almeno in questo periodo geologico). Finora però gli astronomi non avevano idea da quanto tempo la crosta di Io fosse attiva, per colpa della vicinanza con il suo pianeta e con altre due lune, Europa e Ganimede, che ne destabilizzano la struttura interna attraverso la gravità.

Il nuovo studio ha però chiarito che Io è attivo dal punto di vista vulcanico da ben 4,5 miliardi di anni e che le sue prime eruzioni avvennero in un tempo in cui la Terra non si era ancora solidificata e buona parte del sistema solare era ancora avvolto dai gas e dai detriti del disco di accrescimento del Sole.

Le eruzioni infinite di Io tra l'altro hanno portato la sua superficie a subire continui cambiamenti nella sua geografi e ad accumulare molecole di cloro e isotopi stabili di zolfo, che poi finiscono nella sua atmosfera. Sostanze che hanno permesso agli scienziati di datare le prime eruzioni.

Ora gli astronomi sono interessati a scoprire se Io presenta anche un'oceano liquido sotto la crosta o del ghiaccio al livello della superficie, come avviene per la vicina Europa. L'estrema lontananza dal Sole, infatti, porta l'acqua eiettata dai vulcani a ricadere su Io insieme ad altre sostanza, dopo che viene raffreddata in atmosfera.

