I vulcani di Venere sono ancora attivi: studi parlano di eruzioni recenti

Venere è sempre stato particolarmente interessante agli occhi degli esperti che, tra uno studio e l’altro, hanno scoperto dettagli importanti come la possibile possibile presenza di vita nelle nuvole del pianeta. Altra analisi importante riguarda però i vulcani attualmente attivi. È un altro segnale della vita su Venere?

Ricerche pubblicate ancora lo scorso ottobre sul Planetary Science Journal confermerebbero l’attività specifica di Idunn Mons, picco vulcanico venusiano alto circa 2,5 chilometri e largo 200 km, collocato nella regione sud degli altopiani di Imdr Regio. La sonda Venus Express dell'Agenzia spaziale europea (ESA) rilevò anomalie a infrarossi ancora nel 2010, primo segnale di una possibile attività. Tuttavia, solo nel mese di ottobre sono giunti ulteriori indizi importanti.

Analizzando e combinando tutte le ricerche di eventuali segni di attività a studi in laboratorio riguardanti la reazione della roccia vulcanica a temperature superficiali elevate e all’atmosfera di Venere (che ricordiamo essere caustica, sulfurea e ricca di CO2), si è cercato di ottenere maggiori informazioni su Idunn Mons. Successivamente, nuove immagini della superficie catturate dalla stessa Venus Express e dalla navicella Magellan della Nasa hanno confermato la presenza di flussi di lava fresca, venti più lenti nella bassa atmosfera e prove di attività tettonica.

Tutto ciò indicherebbe ad attività recente, ovvero in tempi che vanno da 10.000 anni fa a pochi anni fa. Piero D'Incecco, scienziato dell'Università D'Annunzio di Pescara e autore principale dello studio in questione, ha affermato che la possibile presenza di fosfina nell’atmosfera venusiana fu già un indicatore di possibile attività vulcanica recente e che “questa è la prima volta in cui abbiamo combinato così tanti set di dati, diversi tra loro, per suggerire una combinazione di eruzioni recenti e potenzialmente in corso, nonché di recente attività tettonica, su un pianeta terrestre diverso dalla Terra”.

Questi sono senza dubbio segnali importanti che consentono agli esperti di riaccendere nuovamente il noto dibattito sulla presenza di vita su Venere nel corso della sua lunga storia, rivedendo precedenti scoperte nella detta area e rivalutandone altre legate agli oltre 1.600 vulcani principali e, potenzialmente, 1 milione di picchi vulcanici più piccoli.

