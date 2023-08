Un nuovo vulcano è appena nato in Islanda e non è una buona notizia

Un nuovo vulcano è eruttato in Islanda, un evento che alcuni scienziati considerano l'ultimo segnale che la regione, dormiente per secoli, potrebbe sperimentare un'attività vulcanica molto più intensa in futuro. Il vulcano, a sud-ovest dalla capitale Reykjavík, è esploso in un bagliore di lava incandescente e gas velenosi il 10 luglio.

Nel giro di una settimana dalla sua ardente nascita, il "neonato" è cresciuto fino a raggiungere quasi 30 metri di altezza e continua ad aumentare la sua mole (nel frattempo l'Etna sta facendo anelli di fumo). Tutti i segnali indicano un aumento dell'attività vulcanica che potrebbe durare per generazioni, un fenomeno che gli scienziati avevano già previsto lo scorso anno.

"Questo potrebbe preannunciare l'inizio di decenni di eruzioni occasionali", ha dichiarato Dave McGarvie, scienziato vulcanologo presso l'Università di Lancaster nel Regno Unito. L'area era rimasta dormiente per quasi 800 anni fino a un'eruzione nel 2021. Queste fessure di lava incandescente che affiorano in superficie sono il risultato della Penisola di Reykjanes che si trova sopra la Dorsale Medio-Atlantica, che separa due importanti placche tettoniche, quella Nordamericana e quella Euroasiatica.

La dorsale si sta allargando man mano che le due placche si allontanano poco a poco nel corso degli anni, favorendo la crescita di fessure e, infine, il flusso di magma fuso che affiora in superficie. Nonostante la vicinanza del vulcano alle aree abitate, non ci sono state segnalazioni di danni a insediamenti umani o infrastrutture. L'ultima volta che l'attività vulcanica in Islanda ha causato importanti interruzioni è stato nel 2010, quando la cenere del vulcano Eyjafjallajokull ha causato l'annullamento di oltre 100.000 voli.

