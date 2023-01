In questo vulcano c'è un isola, che si trova in un lago, che si trova in un'altra isola

Vulcan Point è un luogo unico: questa è una piccola isola che si trova all'interno di un lago formatosi da una caldera vulcanica, che si trova all'interno di un'altra isola all'interno di un lago, all'interno di un'altra isola... che mio padre al mercato comprò. È tutto vero e la bizzarra matrioska si trova nelle Filippine.

Vi spieghiamo meglio: Vulcan Point come detto è un'isola che si trova all'interno del Main Crater Lake, che si è formato all'interno del vulcano Taal. A sua volta il vulcano si trova all'interno del lago Taal sull'isola di Luzon nelle Filippine. Quindi, per ricapitolare, in questa isola delle Filippina c'è un lago, con all'interno un'isola, dove si può trovare un vulcano con sopra... un'altra (piccola) isola!

Questo fenomeno è noto anche come "third-order island" (letteralmente "isola di terzo ordine") e Vulcan Point non è l'unico luogo sulla Terra ad avere questa peculiarità: un altro pezzo di terra del genere, ritenuto il più grande del suo genere, si trova sull'isola Victoria in Canada, mentre il vulcano Taal e Vulcan Point si trovano sull'isola di Luzon nella provincia di Batangas nelle Filippine.

Il più piccolo pezzo di terra si è formato quando il cratere del vulcano Taal si è riempito d'acqua, creando il Main Crater Lake (il lago dentro il cratere). Questo è il secondo vulcano più attivo delle Filippine e nel gennaio 2020 ha eruttato, provocando il prosciugamento e la scomparsa del lago temporaneamente (a proposito, le immagini del prosciugamento del terzo fiume più lungo del mondo sono impressionanti).