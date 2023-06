Questo vulcano in eruzione potrebbe iniziare a vomitare 'capelli di Pelé'

Il vulcano Kīlauea delle Hawaii è attualmente in eruzione - dal 7 giugno - e potrebbe iniziare a vomitare quelli che gli addetti ai lavori chiamano "capelli di Pelé". L'avviso arriva direttamente dai funzionari dell'US Geological Survey (USGS) che hanno avvertito di questo possibile pericolo imminente.

"Alti livelli di gas vulcanico - principalmente vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2) e anidride solforosa (SO2) - sono il principale pericolo di preoccupazione, poiché possono avere effetti di vasta portata sottovento”, scrive l'USGS in un aggiornamento. "Poiché SO2 viene continuamente rilasciato dalla vetta durante l'eruzione, reagirà nell'atmosfera per creare smog vulcanico."

I funzionari hanno avvertito i residente della possibilità della creazione di una sostanza più interessante ma pericolosa nota come i capelli di Pelé: quando questi monti infuocati vomitano lava fusa nell'aria e questa torna giù, può allungarsi e rompersi in sottili filamenti di vetro vulcanico. Quest'ultime somigliano molto a delle ciocche di capelli e Pelé non è il calciatore, ma la dea hawaiana del fuoco e dei vulcani.

Quando la velocità dell'eruzione è alta, è più probabile che si formino i capelli di Pelé. "I residenti e i visitatori dovrebbero ridurre al minimo l'esposizione a queste particelle vulcaniche, che possono causare irritazioni alla pelle e agli occhi", continua l'USGS. Gli esperti consigliano di non toccare assolutamente questi finalmenti, poiché possono essere affilati e e possono depositarsi negli occhi o nella pelle.