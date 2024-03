Questo vulcano in eruzione in Islanda sta scatenando tutta la sua furia

Un vulcano nel sud-ovest dell'Islanda ha scosso nuovamente la terra, eruttando per la quarta volta in quattro mesi e aprendo squarci infuocati nel paesaggio, in quello che potrebbe essere il suo sconquasso più imponente fino ad ora. La colata lavica ha lambito pericolosamente la cittadina di Grindavík, evitandola per un soffio.

Nonostante non vi sia un pericolo immediato per gli abitanti, l'eventualità che la lava raggiunga il mare solleva preoccupazioni: l'incontro tra la roccia incandescente e l'acqua salata potrebbe generare nubi tossiche di gas, rappresentando un rischio mortale per chi si trovasse nelle vicinanze. Sotto la superficie dell'Islanda si estende un tunnel di magma lungo circa 15 chilometri, pronto a infrangere la quiete della terra con l'apertura di fenditure da cui fuoriescono lava, cenere e fumo.

Sebbene l'intensità massima dell'eruzione sia di breve durata, la lava può fluire per chilometri, devastando ogni cosa sul suo cammino. Le eruzioni precedenti, iniziate a dicembre e proseguite nei mesi successivi, hanno preparato il terreno per questo nuovo, drammatico capitolo. Sabato sera, il vulcano ha fatto sentire la sua voce potente, eruttando quasi senza avvertimento e dando vita a nuove fenditure che hanno vomitato fiumi di lava verso la costa.

Questa attività, descritta come la più vigorosa mai registrata per questo vulcano, non accenna a placarsi, sebbene il ritmo di emissione del magma si sia ridotto. La colata più minacciosa ha sfiorato le difese di Grindavík, dirigendosi poi verso il mare, con il rischio che il contatto con l'acqua scateni l'emissione di acido cloridrico gassoso, pericoloso per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.

Mentre gli appassionati di vulcanologia hanno affollato i siti di osservazione, le autorità hanno evacuato gran parte di Grindavík e messo in guardia i rimanenti residenti.

