Un vulcano di ghiaccio di 13 metri è emerso in Kazakistan

In Kazakistan è recentemente emerso un vulcano di ghiaccio di ben 13 metri. La struttura è apparsa nella regione di Almaty. Sono ovviamente (e per fortuna!) molto differenti dai classici "vulcani" che eruttano lava; questi si formano, infatti, quando l'acqua - in questo caso proveniente da una sortente termale - esce e ricade in superficie.

La torre di ghiaccio si forma ogni anno intorno a questo periodo ed è una meta di viaggio molto in voga per i turisti. In eventi simili sono state osservate eruzioni alte più di dieci metri, non in questo caso, ma si ritiene che l'altezza delle eruzioni sia proporzionale alla dimensione dei tumuli. Una singola eruzione può aumentare l'altezza del vulcano di diversi centimetri.

Come funzionano queste strutture ghiacciate? Innanzitutto non si trattano di vulcani nel senso "geologico" della frase, bensì tumuli ghiacciati che sono in realtà creati da potenti onde che spingono sotto la calotta glaciale del lago. Man mano che la pressione aumenta l'acqua e la melma esplodono attraverso qualsiasi fessura disponibile.

Vulcani del genere sull'oceano sono molto rari - ma non impossibili da crearsi alle giuste condizioni - sia perché l'acqua salata ha bisogno di temperature più basse per congelare rispetto a quella dolce, sia perché l’azione delle onde potrebbe essere troppo estrema, rompendo il ghiaccio che potrebbe formarsi. Strutture simili sono state identificate anche su Cerere, un corpo celeste del nostro Sistema Solare.