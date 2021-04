Il vulcano La Soufrière nei caraibi è esploso in un'eruzione: non capitava dal 1979

Venerdì 9 aprile il vulcano La Soufrière, sull'isola di St. Vincent, è esploso in un'eruzione vulcanica dopo essere stato "dormiente" dal 1979. I pennacchi di cenere dal vulcano si sono alzati fino a 6.000 metri nell'aria e sono finiti a est nell'Oceano Atlantico.

Fortunatamente il governo locale, il giorno prima dell'esplosione, ha emesso evacuazioni obbligatorie per le persone che vivevano intorno al vulcano. Si devono ringraziare gli scienziati, che avevano avvertito le autorità locali di una maggiore attività sismica che suggeriva che il magma fosse vicino alla superficie e che un'eruzione fosse imminente.

Per l'esattezza sono state evacuate ben 16.000 persone dalle zone a rischio vicino il vulcano, anche se "una forte caduta di cenere ha in qualche modo interrotto il processo poiché la visibilità è stata estremamente scarsa". Nonostante la pandemia, l'evacuazione seguire dei rigidi protocolli sanitari, come il mantenimento della distanza di sicurezza e l'uso obbligatorio di mascherina.

La Soufrière è rimasto inattivo per decenni dopo l'ultima eruzione nel 1979, ma ha iniziato a dare segni di nuova attività alla fine di dicembre 2020. Durante l'ultimo evento simile - accaduto nel 1902 - il vulcano scoppiò e uccise quasi 1.700 persone. Fortunatamente, oggi, nonostante le 16mila persone evacuate, non c'è stato nessun morto.

Speriamo che si continui così.