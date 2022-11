Il vulcano più grande del mondo sta eruttando dopo 40 anni

Dal 1984 sono passati quasi 40 anni ed era da questo periodo che il vulcano più grande del mondo, il Mauna Loa, non ci mostrava la sua potenza. Proprio recentemente, tuttavia, si è risvegliato... eruttando dopo tutto questo tempo.

Il livello di minaccia, passato da "avviso" ad "avvertimento", è tenuto sotto controllo dalle autorità competenti, nonostante "i flussi di lava siano contenuti all'interno dell'area sommitale e non stiano ancora minacciando le comunità a valle."

Quello che sappiamo, però, è che "le prime fasi di un'eruzione del Mauna Loa possono essere molto dinamiche e la posizione e l'avanzamento dei flussi di lava possono cambiare rapidamente." Tutti i residenti sottovento rispetto all'eruzione potrebbero essere a rischio di gas vulcanico, cenere fine o capelli di Pele (no, non il giocatore, ma la divinità hawaiana), ovvero filamenti sottili di lava.

Anche se non si è fatto sentire per tutto questo tempo, il vulcano ha eruttato una volta ogni cinque anni dal 1843, e lo ha fatto 33 volte. Come osserva il National Park Service delle Hawaii, questa "pausa" è stata "il periodo di quiete più lungo del Mauna Loa da quando sono state conservate registrazioni scritte", anche se gli avvertimenti del suo risveglio erano ben visibili.

Speriamo che l'avvenimento non si trasformi in una tragedia per gli abitanti dell'isola (ed ecco qual è il vero pericolo).