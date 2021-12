Il vulcano Semeru ha eruttato in Indonesia, ecco lo spaventoso video dell'evento

Nelle ultime ore il vulcano Semeru in Indonesia ha mostrato la sua potenza, creano un pennacchio di cenere vulcanica dall'altezza di circa 12.192 metri. Le immagini dell'evento - che potrete osservare qui sopra - sono terrificanti e ci mostrano uno sguardo di quello che è accaduto durante i primi momenti della gigantesca esplosione vulcanica.

Il pennacchio di cenere ha coperto il Sole e molte parti della regione. Sfortunatamente nel momento in cui scriviamo ci sono state vittime 14 vittime, e le autorità competenti hanno allestito dei rifugi momentanei per tutti gli sfollati. Non solo cenere, dal vulcano è stata eruttata anche della lava che è arrivata perfino su un ponte che collega la città di Lumajang con la vicina città di Malang.

In Indonesia ci sono 130 vulcani attivi e Semeru era già scoppiato all'inizio di quest'anno nel gennaio del 2021. Centinaia di case sono state completamente distrutte e 33 scuole sono state danneggiate dall'eruzione, secondo il National Board for Disaster Management (BNPB). La situazione del vulcano è pericolosa anche per il rischio di flussi piroclastici, un mix di cenere, roccia e gas vulcanici - responsabili di più del 50% delle vittime delle eruzioni - che possono arrivare a una temperatura di 1.000 °C.

L'evento è iniziato Sabato 4 Dicembre e attualmente le autorità hanno convertito scuole, moschee, municipi e case di villaggio in centri di evacuazione. Un evento simile - ma molto meno mortale - si è verificato a La Palma nelle Isole Canarie, qui la lava ha inghiottito molte strutture e ha creato molti sfollati. Nel frattempo nel 2012 ci siamo persi l'eruzione marina più grande di sempre.