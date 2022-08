Vuoi aumentare l'appetito? Lascia la cucina sporca e in disordine!

Come tenere la fame a bada? Mantenendo la cucina in ordine. Un nuovo studio dimostra che una cucina disordinata non crea inappetenza come si pensava, anzi, i risultati dimostrano tutto il contrario.

L'esperimento è stato ideato dai ricercatori della Cornell University a New York su 98 studenti. I partecipanti sono stati selezionati senza essere informati sul perché e sullo scopo dello studio, e successivamente sono stati suddivisi in due gruppi.

Al primo è stato fornito un ambiente dotato di una cucina pulita e ben organizzata, con tutto l'occorrente in vista e secondo le reali esigenze. Il secondo gruppo invece, si è ritrovato in un locale disordinato e con un piano cottura sporco, anche se è bene precisare che non vi erano cibi andati a male, poiché come abbiamo già visto, non si può togliere la muffa dagli alimenti.

Entrambi i gruppi sono stati invitati ad effettuare alcuni test e a compilare dei questionari fittizi, mentre veniva servito loro, contemporaneamente, qualche snack e stuzzichino. I risultati sono stati del tutto sorprendenti e inaspettati.

Rispetto a quanto si è sempre pensato infatti, i partecipanti dell'ambiente più sporco hanno mangiato di più rispetto agli altri e nello specifico hanno consumato in media 53 kcal in più a testa rispetto all'altro gruppo.

Gli scienziati si sono chiesti il perché e, a quanto pare, l'ipotesi più plausibile sarebbe strettamente correlata all'ambiente e allo stress che questo innesca. In poche parole, un locale totalmente fuori controllo, andrebbe a provocare e ad innescare alti livelli di stress nelle persone, andando ad inibire aree del cervello deputate al controllo degli impulsi, rendendo di fatto i soggetti "liberi" di mangiare senza freni.

Non sappiamo se anche gli utensili da cucina usati nel Medioevo, venissero lasciati in disordine. Sicuramente però, un tempo non c'erano le possibilità scientifiche odierne, che ci portano alla scoperta di nuove curiosità in grado di spiegare comportamenti decisamente inusuali.