Vuoi cenare nello spazio? Lo potrai fare pagando 'solo' 500.000 dollari

Chi avrebbe mai detto che un giorno l'umanità avrebbe potuto gustare una cena preparata da uno chef stellato Michelin, ma non in una lussuosa sala da pranzo terrestre, bensì sospesi al limite dell'atmosfera terrestre, dove il blu del cielo incontra il nero dello spazio.

Questo sogno diventa realtà per chi può permettersi di spendere quasi mezzo milione di dollari per un'esperienza culinaria senza precedenti. Grazie alla collaborazione tra SpaceVIP, con sede a New York, e Space Perspective, della Florida, nasce l'opportunità di unire l'esplorazione spaziale a un'avventura gastronomica di altissimo livello.

Sei ospiti avranno l'occasione di unirsi allo chef Rasmus Munk, del rinomato ristorante Alchemist di Copenhagen, per un viaggio culinario della durata di sei ore, partendo dal Kennedy Space Center in Florida. A bordo della navicella Spaceship Neptune, sollevata da un gigantesco pallone ad alta quota, i commensali assaporeranno una serie di piatti gourmet prima di atterrare dolcemente nell'oceano.

L'esperienza promette di essere dolce sia per i partecipanti che per il pianeta, grazie all'uso di un pallone riempito di idrogeno, gas più leggero dell'aria, che consente un'ascensione delicata fino a 30.500 metri sopra il livello del mare. L'intera avventura è stata concepita per ridurre al minimo le emissioni, con una discesa che prevede il rilascio di una minima quantità di gas che si trasforma in acqua, rendendo il veicolo quasi a zero emissioni.

Sebbene il menu preciso resti un segreto, si anticipa che includerà piatti ispirati ai 60 anni di esplorazione spaziale, con l'intento di stimolare riflessioni e discussioni sul ruolo dell'umanità nella tutela del nostro pianeta (ecco cosa mangiavano ai tempi). Nonostante le critiche per l'esclusività e il costo dell'iniziativa, gli organizzatori sostengono che esperienze come questa possano promuovere una maggiore consapevolezza spaziale, aiutandoci ad affrontare le sfide esistenziali che minacciano la nostra specie.

Vedere il nostro pianeta dal bordo dello spazio potrebbe indurre un cambiamento di prospettiva, ispirando una maggiore apprezzamento per la Terra e rafforzando il senso di connessione con l'umanità. Anche gli astronauti, comunque, mangiano cibo stellato (a volte).

