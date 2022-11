Vuoi avere un figlio tra 200 anni? Oggi non è più fantascienza

Nel 1953 si registra la prima nascita umana della storia avvenuta con del liquido seminale crioconservato. All’inizio degli anni ’60, la tecnologia aveva già iniziato a sbalordire il mondo; infatti, la crioconservazione non era vista come qualcosa di fantascientifico.

Oggi esistono tecniche così avanzate che è possibile effettuare una fecondazione in vitro, utilizzando sperma congelato 40 anni prima: come avvenne nel 2012, quando una coppia di donne omosessuali hanno deciso di dedicare la propria vita a ben due gemelle.

Nel Regno Unito, prima del luglio di quest’anno, era possibile conservare a bassissime temperature sperma, ovociti ed embrioni per circa dieci anni. Ora, i legislatori, hanno innalzato il limite a 55 anni, dato che queste procedure stanno diventando sempre più popolari.

“A ogni persona dovrebbe essere data la migliore opportunità possibile per creare una famiglia, motivo per cui è così importante che le nostre leggi riflettano gli ultimi progressi tecnologici”, ha affermato l’allora ministro per la cura e la salute mentale, Caroline Dineage, nel 2020.

Ma perché proprio 55 anni? C’è un motivo specifico? Beh, no, in quanto non sembra esserci nessun limite scientifico alla longevità dei semi. In teoria, persone come Mick Jagger dei Rolling Stone (è riuscito a diventare papà a 70 anni, nel 2016) potrebbero ancora generare bambini tra qualche secolo, diventando così dei super-progenitori.

“Il limite legale di 55 anni non ha nulla a che fare con la durata di conservazione dello sperma, o per altri motivi scientifici. Ha più a che fare con ciò che i parlamentari ritenevano giusto per la società”, fa chiarezza Allan Pacey, professore di andrologia all'Università di Sheffield. “Lo sperma dei tori pregiati [viene] conservato in deposito per molto più tempo di quanto normalmente conserviamo lo sperma umano, senza alcun problema evidente”.

[Roman Samborskyi, lynea/Shutterstock.com, IFLScience]