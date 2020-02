Vuoi lanciare qualcosa nello spazio? Grazie a SpaceX è possibile farlo a 'solo' 1 milione

SpaceX, la famosissima azienda spaziale privata di Elon Musk, ha lanciato ufficialmente uno strumento di prenotazione online che consentirà a chiunque voglia farlo (e chiunque disponga del capitale necessario), di prenotare "un posto" su un razzo Falcon 9.

Fermi con le prenotazioni: il posto non sarà per gli essere umani, bensì per del carico. Lo strumento, infatti, è pensato per offrire alle aziende più piccole un modo per inviare payload nello spazio, inclusi piccoli satelliti. Per la "modica" cifra di 1 milione di dollari, sarà possibile inviare in orbita un carico utile fino a 200 chilogrammi, nell'ambito del "Smallsat Rideshare Program", presentato per la prima volta da SpaceX ad agosto. Quando fu presentato, il lancio doveva costare 2.5 milioni di dollari.

Una volta effettuata la prenotazione, lo strumento ti chiederà l'orbita desiderata tra quella polare, un'orbita che permette al satellite che la percorre di passare sopra entrambi i poli della Terra, orbita sincrona al Sole, ovvero quando il periodo di rotazione del satellite è uguale al periodo di rivoluzione del Sole e, infine, l'orbita terrestre bassa, centrata sulla Terra fino a un'altitudine di 2.000 chilometri.

SpaceX, inoltre, offre anche un servizio di assicurazione e di rifornimento in loco. Secondo quanto affermato da TechCrunch, il tutto inizierà a giugno. I clienti, infine, dovranno versare un deposito di 5.000 dollari e saldare la somma in tre rate.