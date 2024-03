Vuoi migliorare il tuo QI? Solo 5 persone su 100 riescono a completare questi quiz

Hai mai desiderato di allenarti con quiz di logica e test per il QI? Nonostante non sia un indicatore certo dell'intelletto umano, sono un ottimi passatempo per esercire la logica e allenare il cervello. Per questo oggi vogliamo dirvi i nostri preferiti e quali acquistare.

Questi sono i nostri consigli:

Giochi di intelligenza. Per allenare la mente e divertirsi con... logica

Se pensavi che la logica fosse solo per i robot o i geni incompresi, "Giochi di intelligenza" sta qui per sconvolgere il tuo mondo. Questo libro è l'equivalente di una palestra per il tuo cervello, ma senza il sudore e con più risate. Preparati a solleticare i tuoi neuroni in modi che non credevi possibili, e tutto questo mentre ti diverti! È come fare esercizio, ma puoi farlo seduto sul divano. Che affare, eh? Potrai trovarlo qui

202 giochi e sfide cerebrali per adolescenti

Questa è la risposta alla domanda: "Come posso divertirmi senza guardare uno schermo?" Questo libro è così avvincente che potresti persino dimenticare dove hai messo il telefono. Ideale per gli adolescenti che vogliono sfidare i loro amici, i loro genitori, o semplicemente la loro stessa intelligenza. Attenzione: potresti scoprire di essere un genio... o di aver bisogno di esercitarti un po' di più! Lo puoi Compralo su Amazon

Giochi, quiz e indovinelli intelligenti per allenare la tua mente in vacanza

Non è ancora ora, ma tue vacanze non saranno mai più le stesse. Dimentica i soliti rompicapi noiosi; questi giochi ti faranno chiedere se il tuo cervello è andato veramente in vacanza con te. È il compagno di viaggio perfetto, sempre pronto a metterti alla prova tra un cocktail e un tuffo in piscina. Chi ha detto che non si può crescere più intelligenti sotto il sole? Compralo adesso

Giochi, Sfide Mentali ed Enigmistica per Adulti Intelligenti: Ringiovanisci il Cervello e Migliora le Capacità Cognitive Investendo Nella Tua Salute Mentale

Questo libro non è solo un titolo lungo; è una maratona per il tuo intelletto. Con "Giochi, Sfide Mentali ed Enigmistica per Adulti Intelligenti", preparati a ringiovanire il tuo cervello fino a farlo tornare agli anni d'oro. Oltre 450 giochi in formato XXL, perché qui andiamo alla grande. Dimentica le parole crociate del giornale; è ora di passare alle cose serie. Ideale per chi vuole dimostrare che ha ancora "quel qualcosa". Acquistalo ora

