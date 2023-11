Vuoi migliorare la tua qualità del sonno? Ecco un 'trucco' con cui potrai riuscirci

È stato "sufficiente" un esperimento pubblicato su Science of the Total Environment condotto in sole quattro settimane, per svelare un piccolo ma a quanto pare fondamentale espediente per riuscire a riposare meglio migliorando la qualità del sonno. Di cosa si tratterà mai?

Se il consiglio per dormire meglio non vi basta, ecco a voi un nuovo suggerimento che vi farà sicuramente piacere.

Nello specifico, un team di ricercatori dell’Università Tecnica della Danimarca ha analizzato il sonno di 29 volontari, utilizzando i ventilatori esistenti nelle loro camere da letto per variare la velocità con cui l’aria circolava all’interno della camera durante la notte.

La qualità del sonno è stata valutata con tracker indossati al polso. Inoltre, sono state registrate le varie concentrazioni di anidride carbonica (CO2), l’umidità e la temperatura.

Naturalmente, i tassi di ventilazione più elevati hanno avuto un impatto significativo sui livelli di CO2 e (come è lecito aspettarsi) con una minore ventilazione le concentrazioni sono significativamente aumentate. Come se non bastasse, anche i livelli di umidità si sono ridotti drasticamente. E il sonno come risente di tutto ciò?

Aumentando il livello di ventilazione presente all’interno della stanza, la qualità del sonno è decisamente aumentata e il numero di risvegli notturni è diminuito.

"La qualità del sonno misurata oggettivamente migliorava quando la frequenza di ventilazione veniva aumentata, aumentando la velocità della ventola", scrivono i ricercatori stessi.

Anche se rimandare la sveglia potrebbe migliorare i livelli cognitivi, questo nuovo studio non ha in realtà mostrato particolari differenze nelle capacità cognitive al mattino.

Ovviamente però, come praticamente ogni studio scientifico, anche questo ha dei limiti ben precisi. Ma in cosa consistono realmente?

"Sono necessari ulteriori studi con popolazioni più numerose e un migliore controllo delle condizioni della camera da letto, in particolare della ventilazione", scrivono i ricercatori, suggerendo dunque come poter migliorare ulteriormente tali risultati.