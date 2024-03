Vuoi essere più performante? Ecco il trucchetto che usano in Premier League

Negli sport agonistici, anche il minimo vantaggio può fare la differenza tra sconfitta e vittoria. La Premier League inglese è senza dubbio tra i campionati calcistici più competitivi al mondo; non sorprendono dunque i risultati di un recente studio pubblicati sul Journal of Sports Science.

Per migliorare le proprie prestazioni, non è necessario fare 7 giorni di digiuno. Presso l’accademia del Tottenham Hotspur, i ricercatori hanno infatti scoperto che gli atleti possono essere indotti psicologicamente a correre più velocemente con poche e semplici parole.

L’esperimento ha coinvolto 20 giovani membri del settore giovanile del Tottenham Hotspur Football Club tra i 14 e i 15 anni, che sono stati sottoposti ad esercitazioni di sprint con diverse istruzioni verbali.

"Le parole che diciamo agli atleti hanno un effetto dimostrabile e immediato sulle loro prestazioni", ha affermato il dottor Jason Moran, della Scuola di scienze dello sport, riabilitazione ed esercizio fisico dell'Università dell'Essex.

Secondo il team di ricercatori, si tratta di spostare l’attenzione dell’atleta dal corpo all’ambiente. Un esempio pratico? La motivazione più efficace è arrivata dall’esortare i giocatori a "sprintare come se fossi un jet che decolla nel cielo".

"È noto da tempo che è meglio dirigere l’attenzione di un atleta verso l’ambiente che lo circonda piuttosto che concentrarsi sulle posizioni del corpo che sembrano interferire con la fluidità del movimento. Ciò potrebbe essere ulteriormente migliorato utilizzando alcune analogie, ad esempio, chiedere a un giocatore di ‘accelerare come una Ferrari’ potrebbe creare un’immagine più evocativa nella sua mente invece di dirgli semplicemente di correre veloce", affermano i ricercatori.

Chiedere agli attaccanti del club di immaginare di essere "come un aereo a reazione che decolla" o di "accelerare come una Ferrari" può aumentare istantaneamente la velocità dello sprint del 3% su 20 metri. Non si tratta dunque di una motivazione economica come i 5 milioni di dollari messi in palio da Google.

Tutto ciò potrebbe essere realmente utile per i giovani atleti con difficoltà a concentrarsi o ad apprendere il linguaggio tecnico a causa della loro mancanza di esperienza. Ma non solo. Allontanandosi dagli sport, non c’è motivo per cui la stessa tecnica non possa funzionare in altre situazioni.

"Questi risultati potrebbero essere facilmente utilizzati nelle scuole o il sabato mattina. Utilizzando una semplice analogia, insegnanti e genitori potrebbero essere in grado di ottenere il massimo dai propri figli, qualunque sia lo sport", ha aggiunto Moran.

