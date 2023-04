Vuoi star bene? Per la scienza ti serve un weekend di almeno 3 giorni

Un weekend più lungo di tre giorni fa bene alla salute, a dimostrarlo è un nuovo studio pubblicato sull’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

È oramai da anni che si parla di ridurre le ore lavorative settimanali e ad esempio si sta testando nel Regno Unito la settimana lavorativa di 4 giorni. In tutto ciò, ecco una nuova ricerca guidata dall'università dell'Australia Meridionale che sembra essere a sostegno di questa teoria a favore dei lavoratori.

Il team di esperti coordinati da Ty Ferguson, ha monitorato 308 adulti ai quali sono stati fatti indossare per 13 mesi, 24h su 24, dei braccialetti in grado di valutare i parametri vitali e l'attività fisica. I partecipanti hanno preso in media ben 2-3 vacanze di circa 12 giorni ciascuna ed i risultati hanno dimostrato che in questi periodi, non solo l'attività fisica è aumentata del 13%, ma anche le ore di sonno hanno subito un incremento del 4%, con un rispettivo calo del 5% della sedentarietà.

"In particolare, i circa 21 minuti di sonno in più guadagnati ogni giorno, possono avere una serie di effetti positivi sulla nostra salute fisica e mentale: possono aiutare a migliorare il nostro umore, le funzioni cognitive e la produttività. Possono anche aiutare a ridurre il rischio di sviluppare una serie di condizioni di salute, come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e depressione", afferma il dott. Ferguson.

Come afferma dunque la co-autrice Carol Maher: "Questo studio fornisce prove empiriche che le persone hanno uno stile di vita più sano quando fanno una breve pausa, come un fine settimana di tre giorni." Da sottolineare inoltre, come tali miglioramenti aumentino pari passo con la durata della vacanza.

Alla luce di tali risultati, appare incomprensibile come in alcune parti del mondo tutto ciò sia ancora utopistico. In Indonesia si va a scuola alle 5:30 del mattino e a breve la stessa sorte toccherà anche ai lavoratori. Come possono esserci tali differenze? Probabilmente la strada da fare per raggiungere un reale equilibrio tra vita privata e lavoro, è ancora lunga.