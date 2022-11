Vuoi vivere in una città quantistica grande come Parigi? Presto potrai farlo

Vivere dentro una città quantistica? Non è poi così lontano dalla realtà. Un nuovo studio ci svela che potrebbe succedere molto prima di quanto pensiamo.

Nonostante secondo un famoso esperimento quantistico la realtà non esiste finché la osserviamo, un team di ricercatori dell'università Sorbona di Parigi, ha pubblicato su Arxiv una nuova ricerca che andrebbe a simulare una vera e propria città quantistica, grande come Parigi stessa. Premessa importante, è che tutta la condivisione di dati e informazioni all'interno "dell'internet quantistico", è assolutamente sicura per chiunque.

Al giorno d'oggi sono già presenti reti simili, ma queste tendono a essere piccole e lente nella loro applicazione e funzionalità quotidiana. In virtù di questo, gli esperti hanno pensato bene di testare la tecnologia attuale composta da fibra ottica e dispositivi che generano luce codificata con informazioni quantistiche.

È stata quindi riprodotta al computer la famosa capitale francese, affinché venisse osservata l'eventualità di una trasformazione in città quantistica funzionale mediante una rete composta da un hub principale definito Qonnector circondato da diversi utenti chiamati Qlient, collegati poi tramite fibre ottiche convenzionali. In poche parole le simulazioni hanno permesso di osservare come il Qonnector possa interfacciarsi, andando a condividere informazioni crittografiche quantistiche con un Qlient alla volta o con molti contemporaneamente.

Sebbene vi fosse molto scetticismo iniziale, i risultati hanno lasciato ben sperare. Molto procedure infatti hanno funzionato sorprendentemente bene, causando pochissimi problemi nella rete. Come afferma il dott. Mehdi Namazi: "Il concetto di reti quantistiche metropolitane sta ricevendo molta attenzione e queste simulazioni mostrano che la tecnologia necessaria non è irragionevolmente futuristica."



Come ci dimostra la presentazione di IBM del chip quantistico più grande del mondo, nel prossimo futuro sarà fondamentale padroneggiare al meglio tali tecnologie per riuscire a semplificare enormemente le nostre vite, riuscendo magari a risolvere problemi al momento inconcepibili.