Quanto ci vuole per aggiornare Windows? Fino a 8 ore, secondo Microsoft

Microsoft ha appena rilasciato un importante update di Windows 11, che tra le altre cose risolve i rallentamenti agli SSD e agli hard disk che colpiscono vari PC. Molti potrebbero dunque star pensando di scaricare subito l'ultima versione di Windows 11, mentre qualcuno si sarà certamente chiesto quanto tempo richiederà l'installazione dell'aggiornamento.

Guardando alle statistiche ufficiali pubblicate da Microsoft sull'IT Pro Blog e firmate dal Program Manager di Windows Update David Guyer, la risposta ufficiale di Redmond sembra essere "fino a otto ore". Il post di Guyer sull'IT Pro Blog, in realtà, serve anche per spiegare che l'azienda si sta impegnando per velocizzare i tempi di download e installazione degli aggiornamenti, tanto che il titolo stesso del post è "ottenere una migliore conformità degli utenti alle patch con i dati di Update Connectivity".

Un'altra rivelazione interessante del blog è che Microsoft tiene traccia dei dati di Windows Update, in particolare del tempo impiegato dai PC a connettersi al servizio, a scaricare i nuovi aggiornamenti e ad installarli: la statistica viene in questo caso definita da Microsoft con il nome di Update Connectivity, e può essere consultata anche dai manager IT delle reti aziendali dall'app InTune.

Il post, inoltre, spiega che il colosso di Redmond sta cercando di capire perché alcuni device non effettuino gli aggiornamenti in tempo, sia relativamente alle patch per la qualità dei contenuti che per quanto riguarda le nuove feature, rimanendo mesi indietro rispetto agli update rilasciati dal colosso di Redmond. Secondo Microsoft, soprattutto nelle reti aziendali, ogni PC deve rimanere connesso per almeno otto ore continuative per scaricare e installare gli update: due ore servirebbero al download degli aggiornamenti, mentre le altre sei sarebbero necessarie per la loro corretta installazione.

Secondo Microsoft, la metà dei PC che non sono ancora stati aggiornati a Windows 11 non passa abbastanza tempo in rete per scaricare e installare le patch in background. Per questo, l'azienda consiglia ai tecnici IT delle grandi aziende di "assicurarsi che i propri device arrivino ai requisiti mini di Update Connectivity comunicando direttamente con i proprietari dei device, incoraggiandoli a lasciare i propri device in carica, accesi e connessi alla rete, invece di spegnerli ogni notte, in modo che gli aggiornamenti si installino correttamente".