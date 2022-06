Quanto ci vuole per arrivare su Europa? Una delle splendide lune di Giove

Europa, per dimensioni la quarta luna di Giove, è sempre stata oggetto di interesse da parte degli scienziati, soprattutto dopo aver scoperto che, sotto la superficie ghiacciata, le prove suggeriscono la presenza di un oceano enorme più del doppio del volume di quelli presenti sulla Terra. Ma quanto tempo impiegheremmo se volessimo raggiungerla?

In primis dobbiamo ricordare che Europa orbita attorno a Giove a circa 670.000 chilometri di distanza, che a sua volta orbita attorno al Sole ad una distanza di circa 780 milioni di chilometri, o 5,2 unità astronomiche (AU); in secundis bisogna considerare lo scopo del viaggio, se puramente di attraversamento, un fly-by o addirittura entrarvi in un'orbita stazionaria.

Essendo un corpo celeste di interesse scientifico concreto, sono già state effettuate nel corso degli anni missioni spaziali che hanno raggiunto lui ed altri satelliti importanti di Giove, quindi possiamo evitare di fare ipotesi fantascientifiche su viaggi a velocità luminali o addirittura ultraluce.

Ci possiamo infatti basare su una delle ultime missioni spaziali che hanno raggiunto l'orbita gioviana, la New Horizons della Nasa che, dopo essere partita il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral, con una velocità di 58.536 chilometri all'ora (16 260 m/s) raggiunse Europa in soli 11 mesi, nel febbraio 2007, per poi attraversare il sistema di Giove in direzione di Plutone.

La Nasa ha però in progetto una missione molto più importante per il satellite gioviano. Europa Clipper, questa la sua denominazione, partirà nell'ottobre 2024 ed arriverà nel 2030, dopo un viaggio di cinque anni e mezzo, ed avrà infatti l'obiettivo di entrare nell'orbita di Europa per studiarne approfonditamente le condizioni ambientali e la sua abitabilità. In previsione di inviare in seguito anche dei lander per delle indagini ancor più precise.

Voi sareste disposti a partire per un viaggio simile? O avreste timore di finire nello spazio profondo?

