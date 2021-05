Quanto ci vuole per arrivare su Giove? Scopriamolo insieme

Giove è uno dei pianeti più affascinanti del nostro Sistema, il più impressionante sicuramente, con le sue tempeste cicloniche più grandi della Terra stessa ed una spaventosa magnetosfera. L'interesse per il quinto pianeta però è dovuto anche alle sue lune, Europa, Callisto, Ganimede che potrebbero contenere vasti oceani sotterranei.

Quanto impiegheremmo quindi se volessimo visitarli? Come per Mercurio e Venere, ci vengono in aiuto le precedenti missioni spaziali, che hanno avuto esiti e tempistiche molto differenti.

La prima sonda spaziale che in assoluto raggiunse Giove fu la Pioneer 10 della NASA, che partita il 3 marzo 1972 arrivò a destinazione il 3 dicembre 1973, dopo 640 giorni di volo. Ma la sonda non rallentò, né modificò la rotta per un flyby vicino Giove, infatti lo attraversò ad oltre 130 mila km di distanza continuando poi il suo viaggio nello spazio profondo.

Successivamente, verso la fine degli anni 70, anche le sonde Voyager 1 e 2 effettuarono solo un passaggio ravvicinato del pianeta ma impiegando solo 550 giorni di volo, per poi far rotta verso Saturno e quindi proseguire verso l'eliopausa.

La sonda Galileo della NASA invece fu la prima a tentare di entrare in orbita attorno al gigante gassoso, e per fare ciò impiegò ben 2.242 giorni! Infatti, dopo essere partita nel 1989, dovette compiere due sorvoli gravitazionali della Terra ed uno di Venere per prendere una considerevole velocità iniziale e poi decelerare abbastanza da riuscire ad entrare in un'orbita stazionaria attorno a Giove nel 1995, dopo 6 anni.

L'ultima sonda che ha raggiunto il pianeta è stata la statunitense Juno, che in 5 anni ha completato la missione sorvolando la sua caratteristica immensa macchia rossa. Sono già in programma diverse nuove spedizioni, anche sfruttando le nuove tecnologie SpaceX come i vettori Falcon che potranno ridurre ulteriormente i tempi di viaggio.