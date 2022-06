Quanto ci vuole per arrivare su Io? La vulcanica luna di Giove

Io è la luna più interna di Giove e la terza per dimensione, ma la sua caratteristica peculiare, che la rende unica in tutto il sistema solare, è il fatto di essere il mondo vulcanicamente più attivo di tutti. Con centinaia di vulcani e fontane di lava in eruzione alte decine di km, per effetto dell'enorme forza attrattiva esercitata da Giove.

Ma se volessimo intraprendere un viaggio per vedere con i nostri occhi l'enorme potenza eruttiva di Io, quanto impiegheremmo?

Prima di tutto dobbiamo tener conto delle orbite di Giove e della luna in questione, così da cercare di tracciare la rotta più breve possibile.

Quindi, considerando che l'orbita di Io attorno al gigante gassoso è quasi circolare, con un raggio orbitale medio di circa 422.000 km, e che la distanza di Giove dalla Terra varia dai 589 milioni di km ai 969 milioni di km, ciò significa che la distanza tra la luna vulcanica ed il nostro pianeta può variare dai 465.578.000 km ai 969.422.000 km.

Attualmente, secondo fonte ufficiale della NASA, Io dista da noi 477.623.264 km, quindi in una posizione molto favorevole per una sua eventuale esplorazione. Ma quanto ci metteremmo a raggiungerla?

Anche qui, come per le altre lune di Giove, ci vengono in aiuto le missioni spaziali che negli anni si sono avvicendate nell'esplorazione del nostro sistema solare. Tralasciando le sonde Pioneer e Voyager, che hanno "sorvolato" Io a distanze considerevoli ed a velocità elevate tali da non poterle considerare come vere e proprie esplorazioni, ma solo come un lontano passaggio; possiamo invece prendere come esempio le sonde Galileo e Juno.

La prima, partita nel 1989, arrivò nell'orbita gioviana a dicembre del 1995, dopo ben 6 anni di viaggio, per poi raggiungere Io qualche mese dopo. La seconda missione invece, Juno, è stata lanciata nel 2011 per poi arrivare a destinazione nel 2016, quindi in circa 5 anni.

Una considerazione speciale va fatta sulla sonda New Horizon che, partita il 19 gennaio 2006 dalla base di Cape Canaveral, ha raggiunto l'orbita gioviana nel febbraio del 2007, in poco più di 1 anno quindi. Sebbene la sonda sia passata a più di due milioni di km da Io, è stato comunque un record di velocità.

Rimanendo in tema, sapete quanto impiegheremmo per raggiungere Cerere? Inoltre, sapete quanto ci vuole per arrivare su Saturno? Voi sareste disposti ad imbarcarvi per dei viaggi così rischiosi?