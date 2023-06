Quanto tempo ci vuole per arrivare sulla Luna? Scopriamolo

Il nostro vicino cosmico è da (quasi) tutta la storia della Terra la nostra bella e amata luna. Dopo averla finalmente calpestata portando le persone sulla superficie lunare per la prima volta dall'Apollo 17 nel 1972, vi siete mai chiesti quanto tempo ci vuole per arrivare sul nostro satellite?

Ovviamente il nostro compagno non ha una distanza fissa dalla Terra e, proprio come l'orbita del nostro mondo non è circolare al 100% attorno al Sole, quella del satellite si avvicina e si allontana nel tempo.

Nel suo punto più vicino, la luna dista 363.104 km da noi, mentre in quello più lontano ben 405.696 km: la distanza media è di circa 384.400 km. Questa variabile deve ovviamente essere presa in considerazione da parte degli addetti ai lavori, soprattutto durante le varie missioni Artemis della NASA per il ritorno sul satellite.

Ci sono una moltitudine di fattori di cui tenere conto quando cerchiamo di capire quanto ci vuole per arrivare sul nostro "vicino" cosmico, tra cui la distanza variabile tra noi e la Luna, la traiettoria di decollo, se il velivolo è con o senza equipaggio, la scelta del sistema di propulsione e se l'atterraggio avverrà orbitando o volando.

In media, però, dovrebbero volerci poco più di tre giorni. La missione più veloce è stata l'Apollo 8, che ha impiegato 69 ore e otto minuti per entrare nell'orbita di inserzione dell'orbita lunare. Una sonda - come New Horizons - può raggiungere la Luna in circa otto ore e mezza, ma dipende da diversi fattori tra cui il carburante utilizzato e altro; la sonda Smart-1 dell'Agenzia spaziale europea nel 2003, pensate, ha impiegato un anno per arrivare.