Quanto ci vuole per arrivare su marte? Scopriamolo

Con la tecnologia attualmente in nostro possesso raggiungere Marte richiederebbe un viaggio della durata di circa 7 o 9 mesi, in base alla traiettoria ottimizzata con il massimo risparmio di carburante e la massima velocità possibile per percorrere i 54 milioni di km che ci separano.

Purtroppo però bisogna anche tener conto che esiste una "finestra temporale" in cui effettuare tale viaggio, infatti il massimo lasso di tempo per completare un eventuale viaggio con relativa missione non potrebbe superare i 30 giorni, tempo in cui la vicinanza del pianeta rosso con la Terra permetterebbe un ritorno senza problemi.



Questo è dato dal fatto che l'orbita di Marte lo porterebbe lontano dal nostro pianeta fino a ben 400 milioni di Km, rendendo proibitive le condizioni ed i tempi di viaggio. Tante sono le variabili da considerare per un tragitto nello spazio, dalla gravità terrestre che incurverebbe la traiettoria del veicolo lanciato, alla forza di attrazione che continuerebbe ad esercitare anche il nostro Sole una volta in orbita, infine calcolare il momento in cui i due pianeti siano nel momento di maggiore vicinanza.



La speranza è riuscire a mantenere un costante progresso tecnologico tale da diminuire i tempi di spostamento aumentando al contempo il riutilizzo di mezzi spaziali e diminuendo al minimo i rischi che comportano questi viaggi per l'organismo umano.