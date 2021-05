Quanto ci vuole per arrivare su Nettuno? Scopriamolo insieme

Nettuno è l'ottavo pianeta del nostro sistema solare, il più lontano, il quarto per dimensione e terzo per massa. Dista dalla Terra tra i 4,3 ed i 4,7 miliardi di km ed impiega quasi 165 anni terrestri per compiere il suo periodo di rivoluzione attorno al Sole. Sarà un'impresa impossibile poter ammirare il suo grande occhio blu?

Per rispondere alla domanda, come per Saturno ed Urano, ci serviremo dell'unica missione che abbia mai raggiunto il secondo gigante ghiacciato, l'ormai ineguagliabile Voyager 2, che ha impiegato ben 12 anni e mezzo per raggiungere Nettuno, con un inaspettato fly-by del pianeta che ha permesso di osservare le principali formazioni atmosferiche, gli anelli ed alcuni satelliti.

Ulteriori esplorazioni del pianeta sono allo studio da parte della NASA, con due possibili future missioni. La prima, Neptune Odissey, un satellite orbitale il cui lancio però non sarà previsto prima del 2040, ed una sonda, la Trident, che effettuerebbe un altro flyby, come fece la Voyager 2, per poi proseguire verso altri oggetti presenti nella fascia di Kuiper.

Per ora quindi, i 12 anni e mezzo impiegati dalla Voyager 2 rimangono il nostro unico riferimento per un probabile viaggio verso Nettuno, qualora avessimo il coraggio di partire per ammirare la sua atmosfera di idrogeno ed elio, essenzialmente "glaciale", con acqua, ammoniaca e metano che gli donano il suo caratteristico colore azzurro intenso.

Con l'avvicinarsi dell'estate sarebbe rinfrescante fare un salto su Nettuno con i suoi -210° a darci sollievo? Che ne pensate?