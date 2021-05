Quanto ci vuole per arrivare su Mercurio? Scopriamolo insieme

Mercurio, tra tutti i pianeti che compongono il nostro Sistema Solare, è forse uno dei più complessi da raggiungere, pur non essendo il più distante dalla Terra. Ciò è dovuto a causa della sua vicinanza con il nostro Sole, che in quella regione di spazio esercita una forza di gravità enorme, rendendo difficoltoso qualsiasi flyby diretto.

Mercurio, con i suoi 79 milioni di km di distanza dalla Terra nel suo punto più vicino, è il pianeta più vicino al Sole ed il più interno del nostro Sistema, con un diametro di circa 5 mila km (poco più della nostra Luna) e temperature proibitive che vanno dai -173° della notte agli oltre 430° del giorno. Non un bel posto in cui vivere.

Ma se volessimo comunque fare un giro panoramico della sua superficie di lava solidificata ed iper "craterizzata", quanto impiegheremmo dalla Terra per raggiungerlo? Non è una risposta tanto semplice perché se volessimo solo sorvolarlo, come fece la sonda Mariner 10 nel 1974, in poco più di un anno raggiungeremmo il nostro obiettivo, ma non potremmo neanche osservarne con tranquillità i particolari data la velocità, la gravità del Sole e l'impossibilità quindi di rallentare e provare ad entrare in un'orbita stabile. Saremmo un proiettile nello spazio.

La soluzione quindi, anche in questo caso come per Plutone, ci viene dai dati finora raccolti da una sonda lanciata nel 2018 e che presto arriverà su Mercurio, la BepiColombo. Fondamenta del programma spaziale di esplorazione del pianeta, impiegherà infatti 7 anni per percorrere i 9 miliardi di km che la separano dal suo obiettivo. Molti di più della Mariner 10. Come mai?

Perché nei 7 anni in cui la sonda viaggerà a 60 km al secondo, la BepiColombo utilizzerà questo tempo per compiere ben 18 orbite attorno al Sole, effettuando vari flyby attorno al nostro pianeta, 2 attorno a Venere e ben 6 attorno a Mercurio, solo per riuscire a decelerare in sicurezza per assestarsi nell'orbita finale.

Un viaggio straordinario ai limiti delle nostre possibilità. Sareste disposti ad affrontarlo?