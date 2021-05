Quanto ci vuole per arrivare su Saturno? Scopriamolo

Saturno è il sesto pianeta del sistema solare ed il secondo in ordine di grandezza. Composto per lo più da idrogeno ed elio è anche lui, come il suo "fratello maggiore" Giove, un gigante gassoso. Quanto impiegheremmo per raggiungerlo qualora volessimo ammirare i suoi caratteristici anelli?

Anche in questo caso, come per Venere e Giove, vengono in nostro aiuto le precedenti missioni spaziali che parimenti hanno avuto risultati molto diversi in base allo scopo del viaggio. La stessa sonda Voyager che sorvolò Giove, sfruttando le varie fionde gravitazionali date dai pianeti lungo il percorso, con la velocità di 17km al secondo raggiunse Saturno in soli 3 anni e 2 mesi.

Se però non volessimo effettuare solo un semplice flyby, ma il nostro obiettivo fosse quello di entrare in orbita attorno al pianeta, magari per passare del tempo ad ammirare il fantastico gioco di luci e colori dei suoi anelli, il tempo richiesto per il viaggio sarebbe molto più lungo.

Così come fatto dalla sonda Cassini-Hudgens nel 2004, dovremo effettuare dei flyby di altri pianeti quali Venere, la Terra stessa, Giove ed eventuali satelliti nel percorso che ci separa dal gigante gassoso, così da sfruttare la fionda gravitazionale ed ottenere abbastanza velocità da superare la fascia di asteroidi. La Cassini impiegò ben 6 anni e mezzo per raggiungere Saturno ed effettuare la manovra di inserimento nella sua orbita.

Si è più volte cercato di trovare un modo per abbreviare i tempi di viaggio ma data la lontananza del pianeta dal Sole che ne esclude, con l'attuale tecnologia, l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici come alimentazione per eventuali sonde o velivoli spaziali, si è reso necessario il ricorso ad un generatore termoelettrico a radioisotopi (RTG) o un sistema equivalente, ma il materiale radioattivo che ne costituisce la fonte di energia è difficilmente ottenibile ed il suo utilizzo spesso limitato.

La voglia di viaggiare nello spazio, verso altri pianeti e verso l'ignoto sarà sempre l'incentivo per lo sviluppo di nuove tecnologie, nella speranza in futuro di poter trasformare il sogno in realtà. Voi sareste già pronti per un lungo viaggio verso i confini del nostro sistema?