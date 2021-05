Quanto ci vuole per arrivare su Urano? Scopriamolo insieme

Urano è il settimo pianeta del nostro sistema solare, il terzo per dimensione e quarto per massa. Dista dalla Terra tra i 2,5 ed i 3,2 miliardi di km ed impiega quasi 84 anni terrestri per compiere il suo periodo di rivoluzione attorno al Sole. Sarà davvero un lungo viaggio per ammirare il suo profilo verde-blu?

Per rispondere alla domanda, come per Giove e Saturno, ci serviamo dell'unica, in questo caso, missione che abbia mai raggiunto il gigante ghiacciato, l'ormai instancabile Voyager 2, che ha impiegato ben 8 anni e mezzo per raggiungere Urano, sfruttando anche un particolare allineamento dei giganti gassosi, tale da permettergli un fly-by con conseguente fionda gravitazionale.

Ulteriori esplorazioni del pianeta sono purtroppo rese difficoltose dalla estrema distanza che lo separano dalla Terra e sopratutto dal Sole, unica fonte attualmente, per alimentare i pannelli fotovoltaici che producono energia per i motori delle sonde odierne. L'unica alternativa sarebbe un generatore termoelettrico a radioisotopi, ma il quantitativo di materiale radioattivo richiesto per un'eventuale missione andrebbe a scontrarsi contro dei costi eccessivi e l'ostacolo di governi e associazioni ambientaliste che ne vietano l'utilizzo.

Per ora quindi, gli 8 anni e mezzo impiegati dalla Voyager 2 rimangono il nostro metro di paragone per un eventuale viaggio verso Urano, qualora volessimo apprezzare la sua atmosfera di idrogeno ed elio, praticamente "ghiacciata", con acqua, ammoniaca e metano ed una temperatura che raggiunge i -224°. Un vero e proprio inferno ghiacciato che continuerà ad essere avvolto dal mistero e che continuerà ad alimentare i nostri sogni verso l'ignoto.

Voi avreste il coraggio di partire per una missione di tale portata con il rischio di finire alla deriva verso l'eliopausa?