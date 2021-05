Quanto ci vuole per arrivare su Venere? Scopriamolo insieme

Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare, ed è stato sin dagli inizi delle esplorazioni spaziali un soggetto di grande interesse per missioni di valenza scientifica. Quanto impiegheremmo quindi per raggiungere la sua orbita?

Anche in questo caso, come per Plutone e Mercurio, vengono in nostro aiuto le precedenti missioni spaziali, prima fra tutte la Venera 1, una sonda sovietica lanciata nel lontano 1961, che raggiunse Venere in 97 giorni per effettuare un flyby ravvicinato, ma di cui si persero le tracce poco dopo, prima ancora che potesse trasmettere alcun dato.

Anche la NASA, l'anno successivo, nel 1962, non perse tempo e con la sonda Mariner 2 raggiunse il pianeta in 115 giorni, riuscendo in questo caso a trasmettere dati ed informazioni su temperatura e composizione atmosferica, rivelando medie di 460° ed immense coltri di acido solforico.

Recentemente sia l'ESA, che l'Agenzia Spaziale Giapponese, rispettivamente con le sonde Venus Express e Planet C, hanno raggiunto l'orbita di Venere percorrendo i 261 milioni di km che ci dividono in 150 e 180 giorni. Come si può notare ci sono differenze molto evidenti nei tempi di viaggio.

Questo perché col passare degli anni si è capito come non bastasse semplicemente puntare la sonda con la traiettoria più breve coincidente col pianeta, altrimenti si sarebbe verificato un passaggio troppo veloce con esiti infausti così come accadde per Venera 1. Vi era la necessità di calcolare orbite di trasferimento, manovre di decelerazione e compensazione della gravità.

Ecco perché per effettuare un flyby in tutta sicurezza, e poter essere quindi catturati dalla gravità del pianeta in un'orbita stazionaria, un eventuale viaggio non potrebbe durare meno di 150 giorni, così da poter finalmente ammirare la sua spessa atmosfera di anidride carbonica e solforosa che, generando il più forte effetto serra del Sistema Solare, rendono Venere il pianeta più caldo di tutti.

Voi sareste disposti a partire per questo mondo "sauna"?